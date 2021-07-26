Умер заслуженный артист России

Профессор Московской консерватории скончался на 80-м году жизни

Не стало заслуженного артиста России Владимира Сканави. Ему было 79 лет. 

Профессор Московской консерватории скончался в своей квартире. Причины смерти неизвестны. 

В 1961 году Владимир Сканави окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, а спустя 5 лет получил еще один диплом с отличием - фортепианный факультет Московской консерватории.

Активно сотрудничал со скрипачом Олегом Каганом, вместе с которым исполнял огромный репертуар: от Баха до Шнитке. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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