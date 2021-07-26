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Не стало заслуженного артиста России Владимира Сканави. Ему было 79 лет.
Профессор Московской консерватории скончался в своей квартире. Причины смерти неизвестны.
В 1961 году Владимир Сканави окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, а спустя 5 лет получил еще один диплом с отличием - фортепианный факультет Московской консерватории.
Активно сотрудничал со скрипачом Олегом Каганом, вместе с которым исполнял огромный репертуар: от Баха до Шнитке.
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