Контракты на 265 миллиардов рублей и 135 тысяч гостей: итоги МАКС-2021

Контракты на 265 миллиардов рублей и 135 тысяч гостей: итоги МАКС-2021
Фото пресс-служба авиасалона
Накануне авиасалон завершил свою работу

С 20 по 25 июля в Жуковском проходил XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который в этом году подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия. За шесть дней были подписаны контракты на общую сумму 265 млрд рублей. За все время авиасалон посетили 135 тысяч гостей и участников. 

Открывал МАКС-2021 Владимир Путин, который отметил, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, авиасалон полной мере отвечает своему международному статусу.

Страной-партнером МАКС-2021 выступил Казахстан, но президент заметил, что сейчас Россия открыта для сотрудничества со всеми государствами. 

Владимир Владимирович также высоко оценил новинки, которые были презентованы в ходе мероприятия. 

"Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", 

– подчеркнул Путин. 

Напомним, что в этом году МАКС проходил в гибридном формате. Это позволило иностранным участникам тоже разместить свою продукцию. 

Свои экспозиции разместили 538 российских компаний и 91 иностранный участник из 20 стран. Также к авиасалону были привлечены 202 зарубежных компании из 53 стран. Всего в выставке принял участие 831 экспонатов из 56 стран, среди которых – Бельгия, Германия, Канада, Иран, Франция, Чехия и другие. 

Также во время авиасалона состоялась презентация проектов мирового масштаба. Особое внимание было уделено самолету Checkmate. Также публика впервые увидела среднемагистральный лайнер МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14.

Еще одна премьера МАКС-2021 - турбовинтовой самолет Ил-114-300. И это далеко не весь список. 

Иностранные авиапроизводители представили широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Airbus A350-1000, среднемагистральный Airbus A220-300 и турбовинтовой Pilatus PC-12NGX. 

Говоря о деловой программе, в этом году она получилась заметно насыщеннее, нежели в предыдущие: 100 конференций, семинаров, круглых столов, 350 докладов, около 5000 специалистов. 

Посетители салона смогли насладиться и насыщенной летной программой. "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" продемонстрировали свое мастерство в ходе МАКС-2021. 

Новинкой стало выступление индийской пилотажной группы Sarang, выступавшей на четверке вертолетов Dhruv.  В летной программе приняли участие около 39 самолетов в составе восьми пилотажных групп. Всего – порядка 80 летательных аппаратов. 

Источник: Официальный сайт МАКС ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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