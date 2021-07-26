Три станции Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Их закрывали для строительства станции "Проспект Вернадского БКЛ"

Три закрытые станции Сокольнической линии московского метрополитена откроются раньше срока – 26 июля. Закрытие участка было необходимо для строительства станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии и пересадки на нее, рассказал глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Станции "Воробьевы Горы", "Университет", "Юго-Западная" начнут работать на две недели раньше запланированного срока. Закрытым останется участок "Университет" – "Юго-Западная". Между этими станциями движения поездов не будет до 8 августа включительно. Станция "Проспект Вернадского" также пока не будет работать.

Несмотря на досрочное открытие трех станций, москвичам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метрополитена. Это связано с большим пассажиропотоком: автобусы КМ, курсирующие между "Юго-Западной" и "Университетом", будут сильно загружены.

Участок "Спортивная" – "Тропарево" закрыли из-за строительства на "Проспекте Вернадского" перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для этого там временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Сейчас специалисты заканчивают перекладку электрического кабеля на "Проспекте Вернадского".

Большая кольцевая линия – ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.