Три станции Сокольнической линии метро откроют раньше срока

Три станции Сокольнической линии метро откроют раньше срока
Фото М. Денисова. Mos.ru
Их закрывали для строительства станции "Проспект Вернадского БКЛ"

Три закрытые станции Сокольнической линии московского метрополитена откроются раньше срока – 26 июля. Закрытие участка было необходимо для строительства станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии и пересадки на нее, рассказал глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. 

Станции "Воробьевы Горы", "Университет", "Юго-Западная" начнут работать на две недели раньше запланированного срока. Закрытым останется участок "Университет" – "Юго-Западная". Между этими станциями движения поездов не будет до 8 августа включительно. Станция "Проспект Вернадского" также пока не будет работать. 

Несмотря на досрочное открытие трех станций, москвичам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метрополитена. Это связано с большим пассажиропотоком: автобусы КМ, курсирующие между "Юго-Западной" и "Университетом", будут сильно загружены.

Участок "Спортивная" – "Тропарево" закрыли из-за строительства на "Проспекте Вернадского" перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для этого там временно отключили линии электроснабжения, связи и водоснабжения. Сейчас специалисты заканчивают перекладку электрического кабеля на "Проспекте Вернадского".

Большая кольцевая линия – ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА

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