Люди смогут поделиться своим мнением по поводу обязательной вакцинации

В ближайшие дни московские власти запустят тестирование системы электронного голосования – оно пройдет 29 и 30 июля. Тестирование системы необходимо для того, чтобы проверить ее готовность к нагрузкам, а также убедиться в высокой устойчивости к вмешательствам извне.



Во время тестовой работы программы жители столицы смогут поделиться своим мнением по поводу обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей. Также москвичам зададут вопросы по поводу развития личного и городского транспорта.

Поучаствовать в голосовании смогут все жители столицы, достигшие 18 лет и имеющие учетную запись на сайте mos.ru.

Голосование стартует 29 июля в 8:00 и завершится 30 июля в 20:00 мск. Такие проверочные запуски системы осуществляются уже седьмой раз. Регулярная проверка программы позволяет ликвидировать все недоработки и адаптировать ее под нужды пользователей.

Вместе с москвичами программу опробуют и российские хакеры. Если кому-то из киберспецов удастся обнаружить уязвимые места в системе, он получит финансовое вознаграждение в размере 2 млн рублей.

Систему электронного голосования будут использовать во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября текущего года. Жители столицы отдадут свои голоса за депутатов Госдумы, а также поучаствуют в местных выборах. Для участия в мероприятии нужно отправить запрос на включение в список электронных избирателей. Такая функция будет доступна с 2 по 13 августа.