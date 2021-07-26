Прививку от коронавируса в Гостином дворе сделали 42 тысячи человек

Всего в Москве действуют 119 центров вакцинации на базе поликлиник

В московском Гостином дворе действует один из крупнейших в Европе центров вакцинации от COVID-19. За две недели прививку там сделали 42 тысячи человек, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.



Вакцинироваться от коронавируса в Гостином дворе могут более семи тысяч человек в сутки. Открытие центра повысило доступность и удобство получения прививки, отметили в пресс-службе комплекса.



В Гостином дворе прививают препаратом "Спутник V". Для повторной вакцинации используют также "Спутник лайт". Пройти процедуру можно с 8:30 до 22:00 ежедневно.

Всего в столице действуют 119 центров вакцинации на базе поликлиник. Получить надежную защиту от коронавируса можно также в павильонах "Здоровая Москва", в крупных торговых центрах и других популярных локациях, где работают выездные бригады медиков.

За последний месяц вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более двух миллионов москвичей. Первым компонентом в городе привились 3,8 миллиона человек.