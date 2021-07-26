При стирке и уборке: как в быту применить перекись водорода

При стирке и уборке: как в быту применить перекись водорода
Фото: Alf Jönsson/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Данное средство стоит недорого

Перекись водорода – это крайне универсальное средство. Его можно использовать в уборке, стирке и других видах деятельности.

Преимущество раствора заключается в том, что он стоит недорого, но при этом отличается высокой степенью эффективности.

Итак, где и как применять перекись водорода в быту?

1. Дезинфекция зубных щеток

Когда в семье кто-то заболевает, увеличивается вероятность, что недуг передастся и другим. Когда зубные щетки хранятся в одном месте, микробы с изделия больного перебираются на "соседей". Чтобы минимизировать риски подхватить заразу, необходимо проводить дезинфекцию.

Для этого зубные щетки нужно залить перекисью водорода и оставить на полчаса. По истечении нужного времени остается лишь тщательно сполоснуть гигиенические инструменты под проточной водой.

2. Чистка холодильника

Перекись водорода способна не только удалить загрязнения, но и устранить неприятный запах внутри холодильника. Перелейте раствор в сосуд с дозатором и распылите по поверхности бытового изделия. С помощью тряпки удалите пятна грязи и жира.

3. Удаление плесени в ванной

Пероксид водорода также поможет избавиться от плесени, появившейся на стыках плитки в ванной. Для этого нужно смешать средство с содой, после чего нанести массу на проблемное место.

Подождите 40 минут. Однако если плесени слишком много, оставьте средство еще на некоторое время. Затем возьмите щетку и пройдитесь ей по плитке.

4. Чистка зеркала

Перелейте перекись в сосуд с пульверизатором. Распылите по поверхности зеркала и протрите сухой тряпкой. От разводов не останется и следа.

5. Удаление пятен пота

Смешайте перекись водорода с содой – так, чтобы получилась однородная масса. Нанесите средство на пятна пота и оставьте на 40 минут. После этого постирайте вещь в теплой воде.

6. Чистка золота 

Здесь есть важный нюанс – на украшениях не должно быть камней. Разведите специальный раствор: одну чайную ложку перекиси на такое же количество нашатырного спирта. Несколько минут подержите изделия из золота в растворе. 

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как с помощью перекиси водорода очистить нержавеющую посуду от нагара. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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