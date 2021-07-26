Антироссийский маразм: эксперт оценил новый поворот в деле MH17

Антироссийский маразм: эксперт оценил новый поворот в деле MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В словах новых свидетелей крушения малайзийского боинга нет ни капли правды, считает Анатолий Шарий

Накануне голландская газета "Фолкскрант" опубликовала свежую статью, в которых подробно рассказала о неожиданном появлении свидетелей в деле MH17. Украинский журналист, который получил убежище в Европейском союзе, рассказал, почему иностранным СМИ верить не нужно. 

"Фолкскрант" опубликовал материал о некой паре. Некие Елена и Игорь уехали в Нидерланды 5 лет назад. Виза закончилась, а возвращаться на родину не хотелось. Тогда они решили получить убежище. Мол, в России им не жить, потому что ФСБ их преследует из-за слишком оппозиционных взглядов. 

Местная служба иммиграции и натурализации сначала отказала парочке в предоставлении убежища, но потом Елена проявила смекалку и рассказала, что знает о секретных деталях, связанных с крушением MH17 над Донбассом. 

По легенде, Елена узнала о них, когда была в России. Начальник говорил слишком громко, поэтому россиянка все и узнала. 

И если в ведомстве в историю поверили с трудом, то в газете еще и пожурили власти за сомнения в искренности россиянки. 

Шария уверяет, что подобные статьи для европейской прессы сейчас вещь абсолютно привычная и нормальная. Все дело в антироссийской риторике и русофобии.  

По словам эксперта, сейчас степень антироссийского маразма превышает все допустимые границы. 

"Если приезжает кукухой поехавший из России, то он: а) уже пять лет тусуется там и его не могут выставить; б) пресса начинает вписываться. Даже если человек абсолютно сумасшедший и рассказывает какую-то несусветную дичь. И мне интересно, как долго это еще будет длиться", 

– заключил Анатолий. 

Ранее суд в Гааге по делу MH17 отклонил целый ряд запросов защиты. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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