Настроения общественности отразились на уровне доверия власти

Пандемия коронавируса отразилась не только на привычной жизни миллиардов людей, но и на рейтингах политиков по всему миру.

Устав от постоянных ограничений и роста заболеваемости, общественность обрушила рейтинги даже самых передовых политиков, считают эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Зачастую рейтинги падают, когда власти решают ввести новые меры, призванные остановить распространение коварного вируса. Даже если ограничения мягкие, это все равно приводит к потере доверия со стороны избирателей. Пример – Бразилия, где рейтинг неодобрения Жаира Болсонару достиг 51%.

В Германии произошла аналогичная ситуация. После введения комендантского часа и запрета на посещение непродовольственных магазинов без записи уровень одобрения правящего блока ХДС/ХСС упал до рекордно низких 23%.

С 40% до 33% опустился и рейтинг президента Франции Эммануэля Микрона. И если раньше островком спокойствия считалась Австрия, то после прошедших массовых протестов и ее нельзя считать исключением из правил.

К слову, рейтинги тают не только у правителей, но и у оппозиции.

"Люди понимают – для борьбы с пандемией нужно больше ресурсов и при общем падении доверия политикам все-таки больше доверяют тем, у кого больше ресурсов и опыта для решения проблем",

– заключила один из авторов доклада "Пандемия и доверие – о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19".

Вполне вероятно, что восстановить положение политики смогут только после стабилизации ситуации с коронавирусом.