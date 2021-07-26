Правильный выбор времени для уборки сулит успех

Некоторые верят, что проводить уборку в квартире можно только в определенные дни недели. Якобы это влияет на финансовое благополучие и удачливость членов семьи.

Наши предки считали, что каждый день имеет определенную энергетику. Если взяться за дела в неподходящее время, можно привлечь к себе большое количество трудностей.

Когда можно убирать

Вторник считается идеальным днем для приведения жилища в порядок. Можно выполнять любые виды работы – стирать, гладить, пылесосить и так далее. В этот день ни в коем случае нельзя сидеть без дела, в противном случае к вам прилипнут невзгоды.

Среда – еще один день, когда можно проводить уборку в квартире. Проделанная в доме работа положительно повлияет на ваше финансовое положение. Избавление от пыли и грязи провозглашает очищение от негативной энергетики.

В четверг можно использовать только "народные" средства при уборке. Например, придется отказаться от пылесоса и взять в руки веник. Считается, что если в этот день вымыть окна и полы, то получится найти выход из сложной ситуации.

В пятницу женщинам, которые хотят завести ребенка, желательно застелить чистое постельное белье и открыть окна для проветривания квартиры. В соответствии с приметами, это притянет энергетику плодородия.

В субботу можно браться за уборку всей семьей. Это подарит всем ее членам взаимопонимание и благополучие.

Соответственно, приводить жилье в порядок нельзя в понедельник и воскресенье.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как привлечь достаток в дом с помощью веника.