Какие предметы в доме могут навредить здоровью

Какие предметы в доме могут навредить здоровью
Фото: Frank May/ picture alliance/ www.globallookpress.com
Некоторые вещи содержат в своем составе опасные вещества

Некоторые предметы, находящиеся в доме, на первый взгляд могут показаться полезными. Однако если разобраться в вопросе более детально, выяснится, что они наоборот негативно влияют на всех членов семьи.

Какие предметы вредят здоровью

1. Освежитель воздуха

В состав спреев, дарящих приятный аромат, входят фталаты. Эти вещества делают запах более устойчивым. Но мало кто знает о том, что они негативно влияют на здоровье человека. Так, например, фталаты провоцируют нарушение работы репродуктивной системы у представителей мужского пола.

2. Шарики от моли

В мешочках, нацеленных на борьбу с молью, содержится нафталин или парадихлорбензол. Безвредное на первый взгляд средство может вызвать тошноту, мигрень и даже диарею.

3. Мебель из ДСП

В мебели из дешевого сегмента может содержаться формальдегид – органическое соединение, считающееся токсичным.  

4. Батарейки

В состав батареек входят свинец и кадмий – вещества, которые наносят вред здоровью человека. Они провоцируют заболевания печени и почек, а также проблемы с нервной системой.

5. Чеки из магазина

Практически все чеки из магазинов печатают на термобумаге. В ее составе можно найти бисфенол, считающийся врагом для эндокринной и репродуктивной систем, передает "Лайфхакер". 

6. Солнцезащитные средства

В некоторых средствах содержится оксибензон – вещество, негативно влияющее на эндокринную систему.

7. Пластиковая посуда

В состав пластиковых изделий, как правило, входят фталаты и бисфенол, влияние которых описано выше. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие предметы в доме способны притянуть благополучие. 

Источник: Лайфхакер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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