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Некоторые предметы, находящиеся в доме, на первый взгляд могут показаться полезными. Однако если разобраться в вопросе более детально, выяснится, что они наоборот негативно влияют на всех членов семьи.
1. Освежитель воздуха
В состав спреев, дарящих приятный аромат, входят фталаты. Эти вещества делают запах более устойчивым. Но мало кто знает о том, что они негативно влияют на здоровье человека. Так, например, фталаты провоцируют нарушение работы репродуктивной системы у представителей мужского пола.
2. Шарики от моли
В мешочках, нацеленных на борьбу с молью, содержится нафталин или парадихлорбензол. Безвредное на первый взгляд средство может вызвать тошноту, мигрень и даже диарею.
3. Мебель из ДСП
В мебели из дешевого сегмента может содержаться формальдегид – органическое соединение, считающееся токсичным.
4. Батарейки
В состав батареек входят свинец и кадмий – вещества, которые наносят вред здоровью человека. Они провоцируют заболевания печени и почек, а также проблемы с нервной системой.
5. Чеки из магазина
Практически все чеки из магазинов печатают на термобумаге. В ее составе можно найти бисфенол, считающийся врагом для эндокринной и репродуктивной систем, передает "Лайфхакер".
6. Солнцезащитные средства
В некоторых средствах содержится оксибензон – вещество, негативно влияющее на эндокринную систему.
7. Пластиковая посуда
В состав пластиковых изделий, как правило, входят фталаты и бисфенол, влияние которых описано выше.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие предметы в доме способны притянуть благополучие.
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