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В Кургане собака несколько дней ждет свою хозяйку на одном и том же месте. По имеющейся информации, женщину увезли на скорой.
Активистка Елена Зинченко отметила, что собака имеет хороший внешний вид. Она добавила – в руки животное не дается.
По словам Зинченко, питомец сидит около дороги в ожидании своей хозяйки. За это его прозвали "Хатико" – как героя известной британско-американской драмы.
Неравнодушные местные жители принялись искать хозяйку. В соцсетях опубликовали фотографии животного.
Зооактивистка заявила – если удастся выловить собаку, то она готова взять ее к себе на некоторое время, передает URA.RU.
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