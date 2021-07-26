Сидит и ждет хозяйку: в городе Курган нашелся свой Хатико

Женщину увезли в больницу

В Кургане собака несколько дней ждет свою хозяйку на одном и том же месте. По имеющейся информации, женщину увезли на скорой.

Активистка Елена Зинченко отметила, что собака имеет хороший внешний вид. Она добавила – в руки животное не дается.

По словам Зинченко, питомец сидит около дороги в ожидании своей хозяйки. За это его прозвали "Хатико" – как героя известной британско-американской драмы.

Неравнодушные местные жители принялись искать хозяйку. В соцсетях опубликовали фотографии животного.

Зооактивистка заявила – если удастся выловить собаку, то она готова взять ее к себе на некоторое время, передает URA.RU

Анастасия ГОРЮНОВА

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