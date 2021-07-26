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В Подмосковье ожидается чрезвычайная пожароопасность. Предупреждение действует в период с 26 по 28 июля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, особенно осторожными должны быть жители Коломны и Павловского Посада. Там пожароопасность достигнет пятого уровня.
Местных жителей призвали отказаться от разведения костров неподалеку от лесных массивов. Также спасатели попросили не выбрасывать горящие окурки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее москвичей предупредили о возвращении жаркой погоды.
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