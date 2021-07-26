Тем временем, бунтуют и сами нелегалы, которые проживают в обычных ангарах и палатках

Жители Литвы блокируют подступы к месту возведения лагеря для нелегалов на полигоне Руднинкай, об этом сегодня сообщает агентство BNS со ссылкой на главу Службы общественной безопасности Ричарда Поциуса.

По его словам, местное население блокирует мост через реку Меркис.

"Не пропускаются грузовики с палатками и другим оборудованием. Видимо, происходит то же, что и в Девенишкесе. Те же цели", – заявил Поциус.

По информации представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здесь движение перекрывают несколько десятков человек с машинами.

Ранее в понедельник, 26 июля, министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов будут размещены в палаточном городке на полигоне Руднинкай в Шальчининкайском районе.

"Там определенно будет легче обеспечить безопасность", – сказала она журналистам.

Ранее в пятницу, 23 июля, жители города Девенишкес добились отсрочки открытия центра приема беженцев. Там власти Республики собираются разместить в не использованной по назначению школе около 500 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые массово проникают в Литву с территории Белоруссии.

Свою акцию протеста также устраивают и беженцы. Так сегодня стало известно, что мигранты подняли бунт в Кабеляе, где они живут в ангаре, построенном на территории пограничной заставы. По данным РИА "Новости", беженцы поругались "по культурным и религиозным причинам". В результате примерно 40 нелегалов пришлось успокаивать как пограничникам, так и срочно вызванным им на помощь патрулям из близлежащих застав.

Кроме того, бунтовали и беженцы в палаточном городке, построенном на территории пункта пропуска Швендубреских рек. Там около 60 иностранных граждан ссорились из-за мест в палатках.

Добавим, с начала 2021 г. задержано уже свыше 2,7 тыс нелегалов на территории Литвы на границе с Белоруссией. Это в 34 раза больше, чем в прошлом году. Между тем, у Вильнюса закончилась колючая проволока, которая должна была, по задумке властей страны, послужить дополнительным забором на пути беженцев.

