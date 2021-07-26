Без всеобщей вакцинации в страну будут проникать новые штаммы инфекции

Для защиты населения от эпидемии COVID-19 необходимо вакцинировать 80% жителей России. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире российского общества "Знание" в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Данная программа призвана популяризировать вопросы вакцинации против коронавируса.

С начала распространения смертельной инфекции многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с подхватившими COVID-19. Она превратилась в сплошную "красную зону", и до сих пор продолжает работать в этом режиме, сообщила Лысенко. Главврач отметила, что сотрудники медучреждения активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных.

"Наша больница в медицинской среде имеет прозвище "орфанная больница", так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода "законодателем моды", авторами московских протоколов лечения", – пояснила профессор.

По ее мнению, методы борьбы с инфекцией во время первой и второй волны эпидемии оказались очень эффективными, однако "потеряли вау-эффект" с появлением новых штаммов. Заразность инфекции с их приходом в нашу страну выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, считает специалист.

При этом время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, на сегодняшний момент речь идет о вакцинации всех и каждого. Лысенко добавила, что у COVID-19 есть способность мутировать, привыкая к условиям его существования. И то лечение, которое было эффективно против уханьского штамма, недостаточно хорошо работает против индийского, поэтому необходимо снова перестраивать клиническую тактику.

"Пока мы не получим большой процент вакцинированного населения, мы будем получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина", – предупредила эксперт.

Лысенко подчеркнула, что к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний. Прививку получают даже пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями: с почечной недостаточностью, гематологическими и тяжелыми аллергическими заболеваниями, а также те граждане, кому пересадили почку.

Конечно, существует ряд категорий, кому вакцинации не рекомендована, в частности, тем, кто проходит курс химиотерапии, при беременности до 22 недель. Кроме того, прививка должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога.

"Всегда важна цена. Мы движемся к неутешительным цифрам по смертности. Цена вопроса очень высока, и к этому нельзя пренебрежительно относиться", – резюмировала Лысенко.