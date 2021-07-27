Эксперты заявили о начале глобальной катастрофы

Фото: Li Jianan/XinHua/www.globallookpress.com Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Neal Waters/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/www.globallookpress.com
Мир постепенно погружается в климатический хаос

Многие скептически относятся к все громче звучащим разговорам о грядущем масштабом изменении климата. Однако ряд происходящих сейчас событий свидетельствует, что, возможно, на нашей планете действительно меняются природные условия. О том, что мир уже вступил в период глобального климатического коллапса, объявили зарубежные эксперты.

Фото: Neal Waters/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Специалисты обратили внимание на то, что в настоящее время в информационном пространстве постоянно появляются сообщения об аномальных погодных явлениях в различных странах. Речь идет о масштабных лесных пожарах в Америке и нашей Сибири, разрушительных наводнениях в Западной Европе.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com

Более того, в последнее время мощные потоки воды буквально сносят людей на китайской территории. Также стихия привела к ужасным последствиям в Уганде, расположенной в восточной части Африки. В Индии из-за непогоды погибли 164 человека. Тем временем, в Бразилии и южной части Африки лютует небывалый холод.

Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/www.globallookpress.com

Метеоролог из Германии Йоханнес Кваас убежден, что все эти трагедии являются последствиями глобального потепления, которое обрушилось на землю раньше, чем предсказывали эксперты. При этом вина за такое положение дел лежит на человечестве, которое выбрасывает в атмосферу газы. Если ситуация не изменится, планету ждут еще более разрушительные катастрофы. Мнение эксперта приводит издание Bloomberg.

Фото: Li Jianan/XinHua/www.globallookpress.com

К слову, природные вопросы также активно используются в политике. По мнению некоторых политологов, сохранение климата станет предлогом для сближения России и США.

Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВВМ
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Американцы и при решении этого вопроса найдут способ на..<цензура> Россию, как с не расширением НАТО на Восток. Ухи надо держать, как локаторы в системе ПВО.
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