Мир постепенно погружается в климатический хаос

Многие скептически относятся к все громче звучащим разговорам о грядущем масштабом изменении климата. Однако ряд происходящих сейчас событий свидетельствует, что, возможно, на нашей планете действительно меняются природные условия. О том, что мир уже вступил в период глобального климатического коллапса, объявили зарубежные эксперты.

Специалисты обратили внимание на то, что в настоящее время в информационном пространстве постоянно появляются сообщения об аномальных погодных явлениях в различных странах. Речь идет о масштабных лесных пожарах в Америке и нашей Сибири, разрушительных наводнениях в Западной Европе.

Более того, в последнее время мощные потоки воды буквально сносят людей на китайской территории. Также стихия привела к ужасным последствиям в Уганде, расположенной в восточной части Африки. В Индии из-за непогоды погибли 164 человека. Тем временем, в Бразилии и южной части Африки лютует небывалый холод.

Метеоролог из Германии Йоханнес Кваас убежден, что все эти трагедии являются последствиями глобального потепления, которое обрушилось на землю раньше, чем предсказывали эксперты. При этом вина за такое положение дел лежит на человечестве, которое выбрасывает в атмосферу газы. Если ситуация не изменится, планету ждут еще более разрушительные катастрофы. Мнение эксперта приводит издание Bloomberg.

К слову, природные вопросы также активно используются в политике. По мнению некоторых политологов, сохранение климата станет предлогом для сближения России и США.