Плоды нужно выбирать по особым правилам

Летний сезон в разгаре, сейчас дачники уже могут довольствоваться плодами своих трудов – собирать сочные овощи и делать заготовки на зиму. При этом конец июля – самое время задуматься о будущем урожае. Стоит иметь в виду, что далеко не все томаты можно брать на семена.



Как выбрать помидоры на семена

В первую очередь, дачникам нужно обратить внимание на крупные, сильные кусты. Разумеется, растение должно быть здоровым, без вредителей и болезней.

На посевной материал следует отбирать томаты, которые имеют внешний вид, характерный для данного сорта.

Строго не рекомендуется использовать плоды с верхних веток. Обычно именно эти помидорки становятся собственным гибридом растения. В нижних рядах куста активность пчел значительно меньше, так что там овощ остается нетронутым и пригодным для разведения. Кроме того, на верхних веточках обычно появляются мелкие томаты, которые не стоит брать на семена.

Также на посевной материал не пойдут зеленые или перезревшие томаты. Брать необходимо только почти дозревшие или ярко-красные, наливные помидоры.

Как заготовить помидоры на семена

Овощи нужно хорошенько вымыть, высушить и оставить дозревать при комнатной температуре. Готовый томат нужно разрезать на шесть частей. Ложкой вытащить семена вместе с соком. Будущий посевной материал лучше положить в стеклянную емкость.

Томатный сок должен полностью закрывать семена. Посуду нужно прикрыть марлей и спрятать в теплом, темном месте.

Спустя несколько дней закончится процесс брожения. Готовность продукта можно определить по осветлению сока и появлению пузырьков на поверхности.

После ферментации семена необходимо промыть (всплывшие на рассаду не подходят).

Потом вымытые семена нужно разложить на поверхности и сушить в течение недели. Место просушки должно быть темным. Ежедневно семена следует перемешивать. Затем их нужно разложить по коробочкам и использовать по необходимости.

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