Новая схема: как предприимчивые украинцы наживаются на туристах в Крыму

Новая схема: как предприимчивые украинцы наживаются на туристах в Крыму
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Мошенники обложили данью наивных отдыхающих

На одном из популярных крымских курортов работают мошенники. Житель полуострова поделился интересной историей, которая произошла с ним, когда он приехал отдохнуть на косу Беляус. 

К крымчанину подошел мужчина, который попросил у него заплатить 150 рублей за посещение пляжа. На первый взгляд, все официально: документы, подтверждающие аренду побережья, договоры. Даже сам аферист был одет в специальную форму. 

Но местный житель решил изучить документы и понял, что перед ним – мошенник. Отказ заплатить вылился в угрозы. Но когда аферист понял, что перед ним местные жители, то разочарованно заметил, что отдыхающие могли бы и сразу сказать об этом, чтобы он не тратил на них столько времени. 

После мужчины разговорились, и поддельщик документов рассказал, что они с другом приехали из Западной Украины на заработки. Собирают с отдыхающих по 150 рублей за посещение пляжа, а особенно любопытным показывают фейковые документы об аренде. 

Туристы платят охотно. В день выходит около 10-15 тысяч рублей. В разы больше, чем на родной Украине. Мошенниками при этом они себя не чувствуют, потому что каждый вечер очищают пляж от мусора. При этом полиция тоже бездействует, хотя и знает о такой необычной схеме. 

В конце житель полуострова призвал туристов каждый раз внимательно изучать документы тех, кто требует с них денег во время отпуска в Крыму. 

Ранее россиянка поделились отзывом на отдых в Краснодарском крае. Разочарованная туристка раскрыла все минусы отпуска на отечественном курорте. 

Источник: "ВКонтакте"
Юлия МИХАЙЛОВА

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