Мошенники обложили данью наивных отдыхающих

На одном из популярных крымских курортов работают мошенники. Житель полуострова поделился интересной историей, которая произошла с ним, когда он приехал отдохнуть на косу Беляус.

К крымчанину подошел мужчина, который попросил у него заплатить 150 рублей за посещение пляжа. На первый взгляд, все официально: документы, подтверждающие аренду побережья, договоры. Даже сам аферист был одет в специальную форму.

Но местный житель решил изучить документы и понял, что перед ним – мошенник. Отказ заплатить вылился в угрозы. Но когда аферист понял, что перед ним местные жители, то разочарованно заметил, что отдыхающие могли бы и сразу сказать об этом, чтобы он не тратил на них столько времени.

После мужчины разговорились, и поддельщик документов рассказал, что они с другом приехали из Западной Украины на заработки. Собирают с отдыхающих по 150 рублей за посещение пляжа, а особенно любопытным показывают фейковые документы об аренде.

Туристы платят охотно. В день выходит около 10-15 тысяч рублей. В разы больше, чем на родной Украине. Мошенниками при этом они себя не чувствуют, потому что каждый вечер очищают пляж от мусора. При этом полиция тоже бездействует, хотя и знает о такой необычной схеме.

В конце житель полуострова призвал туристов каждый раз внимательно изучать документы тех, кто требует с них денег во время отпуска в Крыму.

Ранее россиянка поделились отзывом на отдых в Краснодарском крае. Разочарованная туристка раскрыла все минусы отпуска на отечественном курорте.