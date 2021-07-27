"Академик Черский" прекратил строительство "Северного потока-2"

"Академик Черский" прекратил строительство "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
До полного окончания укладки труб остается месяц

Трубоукладчик "Академик Черский" завершил работу по строительству второй нитки российского газопровода в Адлегрунде – мелководье, расположенном в Балтийском море. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

Как пишет EADaily, с работами на участке судно справилось за пять дней. За это время удалось проложить 2,6 км газопровода. 

Сейчас для полного завершения строительства необходимо уложить еще 27 километров труб в Балтийском море, из которых 13,9 будут пролегать в экономической зоне Германи. 

До этого Федеральное управление водных путей и судоходства отмечало, что работы над "Северным потоком-2" в области могут продлиться до середины августа, и неизвестно, продолжит ли "Академик Черский" укладку недостроенного участка газопровода – до этого регулятор точно указывал координаты, где будет привлечен к работе трубоукладчик.

Баржа "Фортуна" также продолжает укладку второй нитки газопровода, но в датской экономической зоне – ей осталось завершить 13 км.

По предварительной информации, все работы по строительству "Северного потока-2" собираются завершить до конца августа.

Ранее в Польше заявили, что закончить работы над российским газопроводом не удалось только благодаря их усилиям, а другие страны Европы должны выразить за это благодарность. В России на подобные слова отреагировали с усмешкой. 

Источник: Vesselfinder ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость278423
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Гостьрусский
Газ российский. А трубопровод и газпром России не принадлежат. Нам что за радость от все истории?
Простому люду этот трубопровод что мёртвому припарки.
Гостьрусский
Пожаловаться Ответить
Газ российский. А трубопровод и газпром России не принадлежат. Нам что за радость от все истории?
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