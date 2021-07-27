Активист разработал 20 идей для улучшения жизни в России

Активист разработал 20 идей для улучшения жизни в России
Фото: pixabay.com
Бизнесмен опирается на опыт других государств

Жители нашей страны нередко выступают с инициативами, которые направлены на построение светлого будущего в государстве. Однако того, что интересная идея родилась в голове, разумеется, недостаточно. Свою мысль нужно донести до власть имущих и защитить ее от скептиков.

На такой нелегкий путь вступил активист Дмитрий Давыдов. Предприниматель разработал 20 идей, которые, на его взгляд, могут серьезно изменить жизнь в стране. Свои инициативы бизнесмен разместил на отдельном сайте 20idei.ru. Любопытно, что они Давыдова появились в интернет-пространстве еще пять лет назад, в 2016-м году.

Тогда пресса широко осветила его идеи. Дмитрий отправил свои инициативы в Кремль, профильные министерства, а также столичную администрацию. Бизнесмена поблагодарили за активность, однако его идеи легли на полку и так и не были реализованы. В итоге Давыдов уехал из страны, пишет "Московский комсомолец".

Отдельно нужно отметить, что, по словам активиста, он не представляет никакие политические силы и выступает сугубо по личной инициативе. Более того, у бизнесмена нет российского гражданства и он проживает на территории другой страны. Однако здесь жили его предки, и любовь к России навсегда осталась в сердце предпринимателя.

После кризисного 2020 года, когда весь мир захлестнула пандемия COVID-19, Давыдов решил напомнить о своих идеях.

Так, среди инициатив предпринимателя – введение ускоренных платных госуслуг. Например, за отдельную плату можно выдавать паспорта за один или два дня. Реализация инициативы позволит пополнить казну и искоренить коррупцию в данной сфере.

Также Давыдов предлагает запустить официальную продажу престижных автомобильных номеров. За счет этого опять же можно получить дополнительные доходы в государственный бюджет, а также лишить нелегальных продавцов преступного заработка. К слову, такая практика успешно реализуется в некоторых эмиратах ОАЭ.

Также Давыдов выступает за улучшение условий для ведения бизнеса иностранными инвесторами в нашей стране. Для этого потребуется проведение масштабной правовой реформы.

Еще одной идеей предпринимателя является присвоение индивидуального номера (чипа) каждому человеку, который совершил преступление и находится на территории России. По мнению Дмитрия, за счет этого удастся снизить число правонарушений в нашей стране.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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