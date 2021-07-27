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Синоптик Александр Шувалов заявил, что циклон, спровоцировавший затопления на западе Европы, зацепит Россию.
Специалист напомнил, что в минувшие выходные в Лондоне выпало до 100 миллиметров осадков. По словам Шувалова, такая критическая ситуация не случится в нашей стране.
Эксперт объяснил – сильные подтопления в британской столице были связаны с неровностями рельефа и проблемами с канализацией. В РФ подобных негативных факторов якобы нет.
По прогнозу синоптика, в России ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом выпадет до 20 миллиметров осадков, передает Лента.ру.
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