К счастью, слишком обильных осадков не ожидается

Синоптик Александр Шувалов заявил, что циклон, спровоцировавший затопления на западе Европы, зацепит Россию.

Специалист напомнил, что в минувшие выходные в Лондоне выпало до 100 миллиметров осадков. По словам Шувалова, такая критическая ситуация не случится в нашей стране.

Эксперт объяснил – сильные подтопления в британской столице были связаны с неровностями рельефа и проблемами с канализацией. В РФ подобных негативных факторов якобы нет.

По прогнозу синоптика, в России ожидаются кратковременные грозовые дожди. При этом выпадет до 20 миллиметров осадков, передает Лента.ру.

Ранее жителей Московской области предупредили о риске возникновения пожаров.