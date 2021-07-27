Пророчество о вакцине: что предсказал святой старец

Пророчество о вакцине: что предсказал святой старец
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ясновидящие знали, что ждет нашу страну и весь мир в будущем

Сейчас все мировое сообщество находится в очень сложной ситуации. Пандемия коронавируса выбила многих людей из колеи. На этом фоне некоторые начинают припоминать давние пророчества, которые определенным образом можно соотнести с нынешней действительностью. Так, есть люди, которые считают, что святой старец Паисий Святогорец много десятилетий назад оставил предсказание о массовой вакцинации.

Стоит отметить, что на слова мудрого пророка стали опираться противники вакцин. Среди них есть и именитые артисты, такие как Мария Шукшина. В середине прошлого века старец объявил, что вскоре в мире появится "печать зверя". Эту метку сподвижники злых сил будут использовать для контроля человечества. Старец сказал, что людей начнут клеймить, как животных.

Особо впечатлительные связали слова уважаемого Паисия с известным фэйком о всемирном чипировании. Также начались разговоры о QR-кодах. Особенно пикантным предсказание старца выглядело на фоне предложения наносить на тела временные татуировки с цифровыми кодами.

Стоит отметить, что православная церковь скептически относится к подобного рода трактовкам изречений святых старцев.

Кстати, другой пророк, монах Авель предсказывал, что в 2024-м году на нашу землю придет новый правитель, который возродит былое величие России и сделает ее ведущей державой. Любопытно, что именно в этом году в нашей стране состоятся президентские выборы.

К слову, известный американский мистик предсказывал, что российский лидер возглавит новую цивилизацию.

Ольга ФЕДОРОВА

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