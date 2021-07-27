Москвичей предупредили о погодной опасности

В регионе ожидается жара

В Москве и Московской области объявлен "оранжевый уровень" погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Специалисты отмечают, что при таком уровне опасности есть вероятность возникновения стихийных бедствий. 

По прогнозу синоптиков, до 27 июля в регионе ожидается температура до +30 °C, пишет RT. Предупреждение о высокой пожароопасности будет действовать в регионе до 29 июля.

Источник: Гидрометцентр России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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