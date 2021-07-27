Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
800 новости
В Москве и Московской области объявлен "оранжевый уровень" погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Специалисты отмечают, что при таком уровне опасности есть вероятность возникновения стихийных бедствий.
По прогнозу синоптиков, до 27 июля в регионе ожидается температура до +30 °C, пишет RT. Предупреждение о высокой пожароопасности будет действовать в регионе до 29 июля.
Жители Страны восходящего солнца полагают, что в РФ ноты протеста Токио никто не воспринимает серьезно
Западные спецслужбы хотят при помощи "Вагнергейта" свалить действующий режим в Незалежной