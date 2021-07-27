Как вернуть почве плодородность

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По завершении урожайного сезона почва оказывается в ужасном состоянии. Дело в том, что растущие на ней культуры забирают все питательные вещества. Чтобы на следующий год собрать хороший урожай, важно провести некоторые работы, нацеленные на восстановление плодородности земли.
Знающие огородники советуют ближе к осени сходить на дикий луг и вырезать там кусок дернины. Дернина – это верхний слой почвы, густо заросший различными травами. Растительный покров необходимо обмыть водой (сливать воду не нужно). После этого жидкостью поливают восстанавливающийся участок огорода, дернина же идет на компост.
Осенью важно посадить сидераты. Лучше всего выращивать злаковые, так как они способствуют появлению полезных микроорганизмов.
Если посадить на огороде горчицу, то она избавит почву от большого количества вредных бактерий и грибков.
В весенний период желательно заделать сидераты в почву. Это активизирует работу полезных микроорганизмов.
Как только посадки пойдут в рост, необходимо внести органику между рядами. Отличными вариантами считаются навоз, компост, ботва или скошенная трава.
Желательно прикрыть почву соломой или сеном, чтобы уберечь ее от палящего солнца.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как восстановить почву за зиму. На помощь придут органические и минеральные удобрения. Полезные подкормки стоит вносить осенью.
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