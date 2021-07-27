Власти Незалежной продолжают собственноручно фальсифицировать героизм своего народа

В российском министерстве иностранных дел отреагировали на разрушение оставшихся фигур Монумента славы Советской армии во Львове.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заметил, что таким образом Украина оскверняет собственное прошлое. Снос памятника советской армии он назвал "циничным актом государственного вандализма".

При этом дипломат отметил, что с похожим явлением МИД РФ сталкивался уже не в первый раз, подчеркнув, что Незалежная и ранее пыталась фальсифицировать важные страницы истории своего народа и жителей других государств бывшего СССР.

Во внешнеполитическом ведомстве осудили действия украинцев, призвав Незалежную прекратить уничтожение важных памятников и начать наконец выполнять данные обязательства по их сохранению и защите.

Тем более, что эта обязанность зафиксирована на международном уровне. В частности, Соглашением об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Также в министерстве выразили надежду, что вопиющее поведение Украины не остается без внимания мирового сообщества, поскольку разрушение памятников советским военным может свидетельствовать о возрождении неонацизма.

Ранее в Харькове разрушили гранит дружбы между Россией и Украиной. Памятник пострадал от рук националистов, которые даже не пытались скрываться от камер видеонаблюдения.