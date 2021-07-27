Удобрения положительно повлияют на качество урожая

Конец июля и начало августа – это период, когда производится подкормка моркови и свеклы. Использование правильных удобрений поможет собрать крупные, сочные плоды.

Во второй половине лета данные культуры нежелательно удобрять азотсодержащими препаратами. Дело в том, что из-за переизбытка этого вещества корнеплоды приобретают горечь. Кроме того, срок их хранения значительно уменьшается.

Стоит отметить, что подкормка производится двумя средствами.

Внесение фосфорно-калийных удобрений

К данному виду удобрений относится древесная зола. Ее можно использовать как в сухом виде, так и в качестве раствора.

Итак, в первом случае нужно рассыпать золу между рядами (один стакан на один квадратный метр). После полива питательные вещества вместе с водой проникнут в почву.

Во втором случае необходимо приготовить специальный раствор – один стакан золы на один литр воды. После этого средство оставляют на сутки, чтобы оно как следует настоялось. По истечении 24 часов культуры поливают под корень.

Обработка борной кислотой

Параллельно с корневой подкормкой производится внекорневая. Она подразумевает опрыскивание листьев моркови и свеклы.

Готовится удобрение достаточно просто: одну чайную ложку борной кислоты смешивают с десятью литрами воды. Вначале следует растворить кристаллы средства в горячей воде.

Внекорневую подкормку лучше всего проводить ранним утром или же вечером. Это исключит риск возникновения ожогов на листьях культур.

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