Байден сорвался на журналистку из-за неудобного вопроса о вакцинации

Байден сорвался на журналистку из-за неудобного вопроса о вакцинации
Джо Байден. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / CNP /Me/ www.globallookpress.com
Главе Белого дома пришлось дать свой комментарий

Президент Америки Джо Байден обозвал журналистку NBC Келли О’Деннелл за то, что она задала ему неудобный вопрос.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Американский лидер проводил встречу с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадхими в Овальном кабинете Белого дома. В какой-то момент О’Деннелл спросила Байдена, что он думает по поводу недавнего заявления министра по делам ветеранов США Дэниса Макдоно. Ранее госдеятель сообщил, что все медики, работающие на передовой, должны будут сделать прививку от коронавируса.

Неудобный вопрос немного смутил главу Америки. Президент назвал журналистку "костью в горле". При этом Байден добавил – он не оставит работницу СМИ без ответа, так как достаточно давно ее знает, передает издание Fox News.

Келли не стала обижаться на слова хозяина Овального кабинета. Она отметила, что будет расценивать его высказывание как комплимент.

Байден сдержал свое обещание и высказался по поводу обязательной вакцинации медработников. Лидер США заявил – Министерство по делам ветеранов действительно требует от всех врачей, трудящихся на его объектах, поставить прививку от COVID-19.

Ранее глава Белого дома поделился своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Напомним, президенты двух сверхдержав провели саммит 16 июля. 

Также сам российский лидер рассказал об итогах переговоров с Байденом. 

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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