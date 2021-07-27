Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала подарок Пескову

Экс-чиновница отправила представителю Кремля книгу

Юлия Мендель, которая совсем недавно покинула пост пресс-секретаря главы Украины, написала книгу под названием "Каждый из нас президент". Бывшая правая рука Владимира Зеленского решила отправить свое творение коллеге, пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову.

О своем подарке Мендель рассказала подписчикам в "Инстаграм".

Как уточняет издание "СвободнаяПресса", Мендель сообщила, что в книге есть много вещей, которые нужно знать о Незалежной. В ролике, опубликованном экс-чиновницей, также показана сама посылка с данными получателя. 

Источник: "Инстаграм"
Полина ИВАНОВА

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