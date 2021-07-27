Урожая будет мало: как нельзя прищипывать огурцы

Урожая будет мало: как нельзя прищипывать огурцы
Фото: www.globallookpress.com
Дождливая погода - враг пасынкования этого овоща

Каждому огороднику хочется собрать большой урожай огурцов. Многие дачники тщательно заботятся о растении: подкармливают, делают обрезку и мульчируют почву. Однако порой все усилия сводятся на нет из-за ошибок в пасынковании огурцов. 

Как нельзя прищипывать огурцы 

Есть ряд распространенных ошибок, которые приводят к тому, что огурцы болеют, перестают расти и не завязывают плоды. Чтобы не лишиться урожая, нужно запомнить главные правила этой процедуры. 

Так, стоит аккуратно обрезать макушку растения. Нельзя это делать руками, обязательно вооружитесь секатором. Так получится ровный срез, который быстро заживет, и туда не успеет попасть никакая зараза.

Не стоит проводить эту процедуру в прохладную погоду – ранка также будет заживать дольше. По этой же причине опытные садоводы избегают пасынкования после полива или дождя. Нужно подождать пару часов. 

Важно следить за количеством побегов, которые вы отрезаете за один раз. Когда растение теряет много зеленой массы, то испытывает стресс. Поэтому не стоит избавляться больше, чем от трех боковых побегов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как надолго сохранить свежесть огурцов в домашних условиях. 

Полина ИВАНОВА

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