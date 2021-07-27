России подсказали способ дать воду в Крым при помощи Белоруссии и Днепра

России подсказали способ дать воду в Крым при помощи Белоруссии и Днепра
Фото: Sergey Aksyonov/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
Идею решения проблемы подсказала Анкара, которая строит судоходный канал из Мраморного моря в Черное

Белоруссия может снять водную блокаду Крыма, которую устроили полуострову постмайданные вожди Незалежной. А Россия решит сразу несколько проблем. Свой способ разрубить гордиев узел предложил немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

По мнению эксперта, Москва и Минск могут воспользоваться новым опытом Анкары, которая приступила к строительству судоходного канала между Мраморным и Черным морями, – создать небольшую запруду на Днепре и прорыть водную магистраль.

"Назовем "Северный Днепр – 2". Начнем у деревни Бочарово (Смоленская область – ред.), где Днепр свое начало берет", – поделился своими соображениями Сосновский в телеграм-канале.

Таким образом, полагает он, Россия решит сразу ряд задач: обеспечит Крым водой, приведет Украину в чувство, построит в Союзном государстве аграрные хозяйства с ирригационными системами.

К тому же Москва реализует давнюю мечту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который неоднократно предлагал повернуть Днепр вспять или просто пустить его русло мимо Незалежной. После этого можно начать продавать киевскому режиму воду по заниженной цене, "чтобы позлить США".

Одновременно нужно заставить Берлин учредить водяной фонд на 1 млн гривен, ровно как в случае с энергетическим фондом, который по требованию Вашингтона немцы пообещали властям Незалежной. А вот если украинские вожди вознамерятся выступать против, – снять у соборной все рельсы, которые стране когда-то проложил ненавистный нынешнему бандеровскому истеблишменту Советский Союз.

"По-моему, неплохо. Нет? – резюмировал Сосновский.

Большинство пользователей соцсети в комментариях поддержали эту идею, посчитав, что ее нужно было воплотить в жизнь уже давно. А некоторые вспомнили, что еще целый ряд рек течет на Украину с территории России, например, Северский Донец, Псел, Ворксла и Десна. Впрочем, нашлись и те, кто забеспокоился об экологии, поскольку такой канал приведет к катастрофе и "игра с природой к хорошему не приводила".

Напомним, последний раз Жириновский проговорил свою идею о строительстве дамбы у истоков Днепра в Смоленской области, чтобы заставить Киев разблокировать Северо-Крымский канал, в апреле текущего года. По его мнению, лишь одной такой угрозы хватит, чтобы вразумить соседей в Незалежной.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Васёк Голожопоротько!
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да проще взорвать к е матери эту дамбу! Можно официально - пару Калибров - вроде скакуасы уже 7 лет воюют с агрессором! Можно диверсионным методом - мол неизвестные патриоты по фамилии Петров с Башировым пробежались ))) хватит с чубатнёй нянчиться - народ то может мы и один но при чём тут рагульё шароварное?
Гость283783
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"заставить Киев разблокировать Северо-Крымский канал"...Если бы так нужна была днепровская вода,то проще было бы подорвать ту дамбу.Да и сейчас это совсем не трудно сделать.Но России это не нужно,т.к.вместе с водой укродиверсанты в Крым будут подавать всякую заразу с химикатами,еще и радионуклиды с Припяти туда сами попадают.Да и не забывайте,что Россия ныне капстрана.А при капитализме чем дороже и сложнее проекты-тем лучше.А проектов по обеспечению Крыма водой в правительстве рассматривают великое множество.Потому выиграет самый необоснованный,зато самы дорогой проект,вот увидите.
ВВМ
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Давно пора! Еще года три предлагал создать КБ человек 10 - 12, поручить разработать проект. Все гласно и открыто и посмотреть на реакцию каклов. Днепровский каскад ГЭС можно сразу останавливать и разбирать на металлолом, системы орошение полей тоже разобрать придется. Да мало ли чего может случиться? Главное первую реакцию от Незалежной хотелось бы услышать. На такое предложение, а оно звучало из уст Жириновского года 4 - 5 назад, ни один украинский специалист, политолог или политик и словом не обмолвился. Чувствуют кранты придет в случае осуществления проекта.
крым наш
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Гость279670
Флаги в руки и вперёд!
Вы взяли флаги и где вы теперь?
Гость280668
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Гость279670
Флаги в руки и вперёд!
тебя в первых рядах мобилизуют на стройку
собирай тревожный чемоданчик
Гость279670
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Флаги в руки и вперёд!
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