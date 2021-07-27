Идею решения проблемы подсказала Анкара, которая строит судоходный канал из Мраморного моря в Черное

Белоруссия может снять водную блокаду Крыма, которую устроили полуострову постмайданные вожди Незалежной. А Россия решит сразу несколько проблем. Свой способ разрубить гордиев узел предложил немецкий политолог и журналист Александр Сосновский.

По мнению эксперта, Москва и Минск могут воспользоваться новым опытом Анкары, которая приступила к строительству судоходного канала между Мраморным и Черным морями, – создать небольшую запруду на Днепре и прорыть водную магистраль.

"Назовем "Северный Днепр – 2". Начнем у деревни Бочарово (Смоленская область – ред.), где Днепр свое начало берет", – поделился своими соображениями Сосновский в телеграм-канале.

Таким образом, полагает он, Россия решит сразу ряд задач: обеспечит Крым водой, приведет Украину в чувство, построит в Союзном государстве аграрные хозяйства с ирригационными системами.

К тому же Москва реализует давнюю мечту лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который неоднократно предлагал повернуть Днепр вспять или просто пустить его русло мимо Незалежной. После этого можно начать продавать киевскому режиму воду по заниженной цене, "чтобы позлить США".

Одновременно нужно заставить Берлин учредить водяной фонд на 1 млн гривен, ровно как в случае с энергетическим фондом, который по требованию Вашингтона немцы пообещали властям Незалежной. А вот если украинские вожди вознамерятся выступать против, – снять у соборной все рельсы, которые стране когда-то проложил ненавистный нынешнему бандеровскому истеблишменту Советский Союз.

"По-моему, неплохо. Нет? – резюмировал Сосновский.

Большинство пользователей соцсети в комментариях поддержали эту идею, посчитав, что ее нужно было воплотить в жизнь уже давно. А некоторые вспомнили, что еще целый ряд рек течет на Украину с территории России, например, Северский Донец, Псел, Ворксла и Десна. Впрочем, нашлись и те, кто забеспокоился об экологии, поскольку такой канал приведет к катастрофе и "игра с природой к хорошему не приводила".

Напомним, последний раз Жириновский проговорил свою идею о строительстве дамбы у истоков Днепра в Смоленской области, чтобы заставить Киев разблокировать Северо-Крымский канал, в апреле текущего года. По его мнению, лишь одной такой угрозы хватит, чтобы вразумить соседей в Незалежной.

