Жителям Подмосковья пришлось заплатить 33 миллиона рублей за борщевик

170 человек поплатились за невнимательность

Борщевик – ядовиты сорняк, который может обжечь кожу. В Подмосковье за наличие этого сорняка на участке дачников могут оштрафовать. По данным регионального Минмособлимущества, сумма штрафов уже превысила 33 миллиона рублей.

Только за прошедшую неделю за борщевик на частных землях в Подмосковье 170 владельцам пришлось заплатить 19 миллионов рублей. Всего в области наказали 350 хозяев участков. 

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", наибольшее число штрафов пришлось на жителей Истры – 13 миллионов рублей. Следом идет Клин (8 млн руб) и Рузский округ (2,7 млн руб).


Источник: Министерство имущественных отношений Московской области
Полина ИВАНОВА

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Интересно они,и крапиву заставят косить?
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