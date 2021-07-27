Курс рубля
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Борщевик – ядовиты сорняк, который может обжечь кожу. В Подмосковье за наличие этого сорняка на участке дачников могут оштрафовать. По данным регионального Минмособлимущества, сумма штрафов уже превысила 33 миллиона рублей.
Только за прошедшую неделю за борщевик на частных землях в Подмосковье 170 владельцам пришлось заплатить 19 миллионов рублей. Всего в области наказали 350 хозяев участков.
Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", наибольшее число штрафов пришлось на жителей Истры – 13 миллионов рублей. Следом идет Клин (8 млн руб) и Рузский округ (2,7 млн руб).
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