Активисты защищают водоем оригинальным способом

В Томилинском лесопарке, что находится в Люберецах, есть старинное озеро Макеевка. В последнее время гулящие по зеленой зоне стали замечать на водной глади лодку, а в ней "смерть с косой".

Так, странная фигура напугала Викторию, дачницу из поселка Октябрьский. Попытавшись узнать у прохожих, что происходит, жительница Подмосковья выяснила, что фигура появляется в озере уже с мая и успела перепугать немало людей.

Предположительно, так озеро от безответственных отдыхающих охраняют жители деревни Токарево. Активисты ранее очищали берега водоема от мусора, который позже вновь там образовался. Теперь россияне так защищают любимое озеро от загрязнения, хотя купаться в нем давно нельзя – озеро заросло, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".