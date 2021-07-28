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Уже в конце лета цена кофе может взлететь вверх. Поставщиков предупредили, что стоимость популярного у россиян напитка увеличится на 10-12%.
Основная причина роста цены – подорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, где сейчас аномально низкие температуры после почти года засухи. Также повлияла увеличение стоимости упаковки и логистики.
Однако в известной кофейне Cofix пообещали, что постараются придерживаться своей ценовой политики, уточняет телеканал "360". В "Шоколаднице" и One Group тоже намерены сохранить прежнюю стоимость напитка.
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