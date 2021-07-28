Стоимость увеличится на 10-12%

Уже в конце лета цена кофе может взлететь вверх. Поставщиков предупредили, что стоимость популярного у россиян напитка увеличится на 10-12%.

Основная причина роста цены – подорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, где сейчас аномально низкие температуры после почти года засухи. Также повлияла увеличение стоимости упаковки и логистики.

Однако в известной кофейне Cofix пообещали, что постараются придерживаться своей ценовой политики, уточняет телеканал "360". В "Шоколаднице" и One Group тоже намерены сохранить прежнюю стоимость напитка.

Ранее рост цен в России побил пятилетний рекорд.