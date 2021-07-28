Огородникам могут влепить приличный штраф

Россиянам, имеющим в своем распоряжении дачные участки, нужно быть очень внимательными. В ряде случаев они могут поплатиться за казалось бы невинные манипуляции на собственной территории. Так, иногда штрафные санкции могут наложить даже за спил дерева, раскинувшего свои ветви на находящейся во владении огородника земле.



Так что, если у российского дачника появилось желание избавить свой участок от лишнего дерева, в ситуации нужно хорошенько разобраться. В ряде случаев пилить деревья можно только после согласования с администрацией поселения.

Также необходимо выяснить, не примыкает ли земля к лесному фонду. Если это так, санкцию на сруб дерева придется получать в лесничестве. О таких сложностях в жизни садоводов напомнил гендиректор юридической организации Urvista Алексей Петропольский.

В беседе с корреспондентом издания "Прайм" эксперт обратил внимание, что иногда самовольный сруб деревьев может привести к серьезным штрафам.

В то же время, если падение дерева, находящегося на дачном участке, приведет к нанесению ущерба здоровью или имуществу других людей, владельцу земли придется расплачиваться с пострадавшими.

К слову, недавно стало известно, что жителям Московской области пришлось заплатить 33 миллиона рублей за борщевик. За невнимательность поплатились 170 человек.