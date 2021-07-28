"Я не мог это есть": попробовавший русскую кухню японец поделился впечатлениями

"Я не мог это есть": попробовавший русскую кухню японец поделился впечатлениями
Фото: Andrey Turusov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
К еде танцовщику пришлось привыкать

Хаято Нисидзима приехал в Россию из Японии. Покинуть родину японца заставила любовь к балету и желание учиться. Дело в том, что в стране восходящего солнца нет училища, где можно было бы заниматься исключительно танцами. Тогда опытные танцовщики посоветовали Хаято лететь в Москву. 

Жить японцу пришлось в интернате, где каждое утро давали кашу. Танцовщика сначала это расстраивало, тем более, что в Японии на завтрак принято есть рис или мисо-суп. 

"А тут… Что сегодня на завтрак? Каша. А завтра? Каша. Радовало, что каждый день она была разной, но я просто не мог ее есть", 

– признался Нисидзима.

Особенно много эмоций у студента вызвала гречка. Ее подавали вместе с вареным языком. Однажды парень даже не выдержал и сбежал интерната, наелся фастфуда. Но со временем пришлось привыкнуть. 

Пришлось непросто, когда японец вместе с другими студентами пошли отмечать победу в конкурсе. Пили водку. И если русским парням было "нормально", то японец опьянел очень быстро. 

Он шутит, что у русских есть особенность. Они отдыхают, веселятся, а после того, как оказываются в отеле, то просто "выключаются". А с утра уже ничего не помнят. Нисидзима несколько раз сталкивался с тем, что после выпитого у русских будто память отшибало. 

"Видимо, беспамятство – какая-то особенность вашего организма", 

– заключил иностранный студент.

Ранее приехавшего в Россию немца удивили местные цены. Иностранец испытал культурный шок.  

Источник: "Афиша Daily" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость283783
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Странно,что он кашу ел,это на сказку похоже,потому что посмотришь на наши забегаловки и ихние рекламы-нигде нет русской кухни,все японская,да итальянская.Одни суши,да пицца.Везде!.Неужели он не мог ее заказывать,коль "русская каша" его не устраивала? Или ходил бы в японский ресторан,ел бы там фугу...
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