К еде танцовщику пришлось привыкать

Хаято Нисидзима приехал в Россию из Японии. Покинуть родину японца заставила любовь к балету и желание учиться. Дело в том, что в стране восходящего солнца нет училища, где можно было бы заниматься исключительно танцами. Тогда опытные танцовщики посоветовали Хаято лететь в Москву.

Жить японцу пришлось в интернате, где каждое утро давали кашу. Танцовщика сначала это расстраивало, тем более, что в Японии на завтрак принято есть рис или мисо-суп.

"А тут… Что сегодня на завтрак? Каша. А завтра? Каша. Радовало, что каждый день она была разной, но я просто не мог ее есть",

– признался Нисидзима.

Особенно много эмоций у студента вызвала гречка. Ее подавали вместе с вареным языком. Однажды парень даже не выдержал и сбежал интерната, наелся фастфуда. Но со временем пришлось привыкнуть.

Пришлось непросто, когда японец вместе с другими студентами пошли отмечать победу в конкурсе. Пили водку. И если русским парням было "нормально", то японец опьянел очень быстро.

Он шутит, что у русских есть особенность. Они отдыхают, веселятся, а после того, как оказываются в отеле, то просто "выключаются". А с утра уже ничего не помнят. Нисидзима несколько раз сталкивался с тем, что после выпитого у русских будто память отшибало.

"Видимо, беспамятство – какая-то особенность вашего организма",

– заключил иностранный студент.

Ранее приехавшего в Россию немца удивили местные цены. Иностранец испытал культурный шок.