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Хаято Нисидзима приехал в Россию из Японии. Покинуть родину японца заставила любовь к балету и желание учиться. Дело в том, что в стране восходящего солнца нет училища, где можно было бы заниматься исключительно танцами. Тогда опытные танцовщики посоветовали Хаято лететь в Москву.
Жить японцу пришлось в интернате, где каждое утро давали кашу. Танцовщика сначала это расстраивало, тем более, что в Японии на завтрак принято есть рис или мисо-суп.
"А тут… Что сегодня на завтрак? Каша. А завтра? Каша. Радовало, что каждый день она была разной, но я просто не мог ее есть",
– признался Нисидзима.
Особенно много эмоций у студента вызвала гречка. Ее подавали вместе с вареным языком. Однажды парень даже не выдержал и сбежал интерната, наелся фастфуда. Но со временем пришлось привыкнуть.
Пришлось непросто, когда японец вместе с другими студентами пошли отмечать победу в конкурсе. Пили водку. И если русским парням было "нормально", то японец опьянел очень быстро.
Он шутит, что у русских есть особенность. Они отдыхают, веселятся, а после того, как оказываются в отеле, то просто "выключаются". А с утра уже ничего не помнят. Нисидзима несколько раз сталкивался с тем, что после выпитого у русских будто память отшибало.
"Видимо, беспамятство – какая-то особенность вашего организма",
– заключил иностранный студент.
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