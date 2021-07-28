В некоторых случаях россияне могут сохранить свои деньги

В бюджете многих российских семей выплаты за коммунальные услуги являются весомой статьей расходов. Стоит отметить, что в нашей стране несильно распространена практика списания задолженности по таким услугам. Однако существует ряд исключений. Полезной информацией с жителями России поделился опытный эксперт Сергей Минко.



Отлично разбирающийся в данной сфере специалист напомнил, что все российские граждане имеют право получать качественные услуги за свои деньги. В противном случае, люди могут потребовать пересчитать образовавшуюся задолженность. Однако при таком развитии событий необходимо придерживаться определенной стратегии.

Так, если россиянин столкнулся с ненадлежащим оказанием услуг в сфере обеспечения квартиры водоснабжением или отоплением, данное обстоятельство необходимо документально зафиксировать. С таким документом уже можно смело требовать пересчитать задолженность.

Если же проблемы с коммунальными услугами повторяются регулярно, человек вправе обратиться в суд и требовать полной отмены их оплаты.

В беседе с изданием "Прайм" Минко напомнил, что при банкротстве управляющей компании долги пересчитывать не станут. Эксперт пояснил, что оставшиеся задолженности будут взыскивать, дабы перекрыть долги банкрота.

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