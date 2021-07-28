Как списать долги за коммуналку: стратегия эксперта

Как списать долги за коммуналку: стратегия эксперта
Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
В некоторых случаях россияне могут сохранить свои деньги

В бюджете многих российских семей выплаты за коммунальные услуги являются весомой статьей расходов. Стоит отметить, что в нашей стране несильно распространена практика списания задолженности по таким услугам. Однако существует ряд исключений. Полезной информацией с жителями России поделился опытный эксперт Сергей Минко.

Отлично разбирающийся в данной сфере специалист напомнил, что все российские граждане имеют право получать качественные услуги за свои деньги. В противном случае, люди могут потребовать пересчитать образовавшуюся задолженность. Однако при таком развитии событий необходимо придерживаться определенной стратегии.

Так, если россиянин столкнулся с ненадлежащим оказанием услуг в сфере обеспечения квартиры водоснабжением или отоплением, данное обстоятельство необходимо документально зафиксировать. С таким документом уже можно смело требовать пересчитать задолженность.

Если же проблемы с коммунальными услугами повторяются регулярно, человек вправе обратиться в суд и требовать полной отмены их оплаты.

В беседе с изданием "Прайм" Минко напомнил, что при банкротстве управляющей компании долги пересчитывать не станут. Эксперт пояснил, что оставшиеся задолженности будут взыскивать, дабы перекрыть долги банкрота.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что российского обывателя на каждом шагу поджидают штрафные санкции. Так, оказалось, что за вырубку дерева на собственном дачном участке можно поплатиться.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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