Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" платформу "Электронный дом"

На встрече предложили реальное решение проблем самоуправления

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с кандидатами в депутаты ГД РФ от "Единой России" рассказал о платформе "Электронный дом". Градоначальник подчеркнул, что самоуправление, когда собственник не может решать важные вопросы (смена управляющей компании, капремонт и др.), ничего не стоит. Однако у единороссов есть реальное решение проблемы. Это платформа "Электронный дом", аналогов которой нет ни в одной стране мира.



Одна из проблем собственников квартир – это общие собрания, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся всех жильцов. Зачастую трудно выбрать время, удобное для каждого. Выходом из ситуации может стать система "Электронный дом" – с ее помощью собрания проводятся в режиме онлайн. Участвовать в принятии важных решений можно из любой точки – неважно, в офисе человек или на даче. Все, что требуется – вход в личный кабинет.

Используя систему, собственник может узнать все последние новости, принять участие в голосованиях и даже оплатить услуги ЖКХ.

"Электронный дом" также дает возможность вызвать домой мастера, отправить показания счетчиков и многое другое – система значительно упростить жизнь владельцев квартир. Особенно актуальна платформа, учитывая непростую ситуацию с коронавирусом. Ее использование позволит сократить число контактов, решая все вопросы онлайн.

Над совершенствованием системы постоянно работают разработчики – учитываются все пожелания пользователей. Немаловажно и то, что платформа защищена от ложной информации – общаться с другими пользователями и голосовать могут только собственники квартир и официально проживающие в ней люди. "Электронный дом" обладает надежной системой авторизации. Ошибки во время голосований из-за неверных подсчетов исключены – ведь ответы собственников учитываются автоматически.

Стать инициатором собрания жильцов может каждый собственник – нужно обозначить вопросы, которые планируется обсудить, а также дату онлайн-встречи.