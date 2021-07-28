Этот способ вернет локонам утраченный блеск

Девушки, как правило, тратят немало времени на уход за волосами. Но далеко не всегда результат стоит потраченного времени. Но есть способ, который всего за пару минут сделает локоны блестящими и тяжелыми. Понадобится только расческа и кондиционер в формате спрея.

Как сделать волосы гладкими и тяжелыми с помощью расчески

Этот метод хорош тем, что его можно применять как на чистые волосы, так и в случаях, когда нет времени на мытье головы. Также лучше использовать расческу из натуральной щетины.

Как правило, девушки распыляют уходовое средство на волосы, а после приступают к расчесыванию. Но можно поступить иначе. Если распылить кондиционер прямо на расческу, то результатах вас удивит.

Ранее "Утро.ру" делилось необычным способом мытья головы, который придает локонам объем и сохраняет их чистыми надолго.

Как проводить процедуру

Расчесывать нужно сухие волосы. Для начала сухой расческой.

После на расстоянии 10-15 сантиметров распылите средство. Хватит около 5-7 нажатий. Количество таких расчесываний будет зависеть от длины и густоты ваших волос.

После процедуры волосы становятся слегка влажными, но после высыхания они выглядят блестящими и тяжелыми, будто вы только что вышли из салона.