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Девушки, как правило, тратят немало времени на уход за волосами. Но далеко не всегда результат стоит потраченного времени. Но есть способ, который всего за пару минут сделает локоны блестящими и тяжелыми. Понадобится только расческа и кондиционер в формате спрея.
Этот метод хорош тем, что его можно применять как на чистые волосы, так и в случаях, когда нет времени на мытье головы. Также лучше использовать расческу из натуральной щетины.
Как правило, девушки распыляют уходовое средство на волосы, а после приступают к расчесыванию. Но можно поступить иначе. Если распылить кондиционер прямо на расческу, то результатах вас удивит.
Ранее "Утро.ру" делилось необычным способом мытья головы, который придает локонам объем и сохраняет их чистыми надолго.
Расчесывать нужно сухие волосы. Для начала сухой расческой.
После на расстоянии 10-15 сантиметров распылите средство. Хватит около 5-7 нажатий. Количество таких расчесываний будет зависеть от длины и густоты ваших волос.
После процедуры волосы становятся слегка влажными, но после высыхания они выглядят блестящими и тяжелыми, будто вы только что вышли из салона.
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