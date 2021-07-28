Фото Макрона из Полинезии стало поводом для шуток

Фото Макрона из Полинезии стало поводом для шуток
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Фотография французского лидера разлетелась по соцсетям

Президент Франции Эммануэль Макрон стал новым героем мемов в Интернете. Все началось с того, что он приехал с визитом в Полинезию – заморскую территорию Республики.

Примечательно, что французский лидер побывал в Полинезии впервые в истории страны. Это событие вызвало бурную реакцию у местных жителей. Они начали задаривать Макрона венками и бусами, которые президент был вынужден надевать на себя.

В какой-то момент украшений стало слишком много. Подаренные ожерелья закрывали лицо Макрона, причиняя ему неудобства, передает РИА "Новости".

Естественно, интернет-пользователи не смогли пройти мимо видео и фотографий с главой Франции. Кто-то подрисовал президенту еще несколько венков – так, что они доходили практически до его колен. И тут-то началось настоящее соревнование по юмору.

Некоторые сравнили французского лидера с императором Рудольфом II в образе Вертумна, который изображен на картине итальянского художника-маньериста Джузеппе Арчимбольдо в виде овощей и фруктов.

Также Макрона в шутку назвали цветочной клумбой и абажуром для люстры. Некоторые заявили – именно так выглядит стоящий в их комнате стул в конце рабочей недели.

Ранее появилась информация о том, что Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель захотели провести саммит с Путиным. Лидеры этих стран решили взять пример с президента США Джо Байдена, который уже пообщался с Владимиром Владимировичем. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Каков! А, ну каков! Красавчик!!!
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