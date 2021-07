Президент Франции Эммануэль Макрон стал новым героем мемов в Интернете. Все началось с того, что он приехал с визитом в Полинезию – заморскую территорию Республики.

Примечательно, что французский лидер побывал в Полинезии впервые в истории страны. Это событие вызвало бурную реакцию у местных жителей. Они начали задаривать Макрона венками и бусами, которые президент был вынужден надевать на себя.

В какой-то момент украшений стало слишком много. Подаренные ожерелья закрывали лицо Макрона, причиняя ему неудобства, передает РИА "Новости".

#France President Emmanuel Macron was on a visit to French Polynesia pic.twitter.com/S8InBi4dN8