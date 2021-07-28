Мнением поделился глава Союза

Эксперты российской ЦИК предложили обоснованные требования к аккредитации представителей прессы на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом объявил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.





Опытный профильный эксперт отметил, что у добросовестных представителей прессы не возникнет никаких вопросов при получении допуска для освещения выборного процесса.





Соловьев также подчеркнул, что необходимо бдительно следить за деятельностью людей, в руках которых окажется удостоверение журналиста. Эксперт напомнил, что некоторые граждане, прикрываясь работой в прессе, осуществляют провокации на такого рода важных для страны мероприятиях.





При этом глава профильного Союза подчеркнул, что данная организация всегда выступает за строгое соблюдение норм профессиональной этики.





Соловьев также обратил внимание на значимость работы журналистов в период голосования. На их плечи ложится освещение важного для всего государства события. Журналисты могут обратить внимание на нюансы, которые требуют доработки, и донести свою позицию до ответственных лиц.





Ранее специалисты ЦИК определили для российских СМИ период подачи заявок на аккредитацию. Заявить о своем желании участвовать в освещении выборного процесса нужно в период с 30 июля по 13 сентября. Журналистам разрешено находиться на участках в течение всех дней голосования с 17 по 19 сентября текущего года. При нарушении правил аккредитация может быть аннулирована.