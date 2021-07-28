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Глава Хорольской территориальной общины Украины Сергей Волошин может отправиться в тюрьму. Причина кроется в том, что некоторое время назад чиновник из Незалежной опубликовал на своей странице в "Фейсбук" снимок с советским флагом ВМФ.
Волошин вместе с приятелями участвовал в гуляниях на день ВМФ. На снимке он позировал с флагом, на котором изображены серп и молот – атрибутика советского времени. Тем самым мэр нарушил закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", вступивший в силу в 2015 году, уточняет УНИАН.
К слову, вскоре скандальная публикация была удалена. Однако к этому времени она успела разлететься по соцсетям.
Глава Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил в "Фейсбук", что по данному факту начато расследование.
В соответствии с законом, на территории Незалежной запрещено изготавливать, распространять и использовать на публике коммунистическую и нацистскую символики. Ослушавшихся могут отправить за решетку сроком до пяти лет или лишить свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Пока что не известно, какой вид наказания ждет Волошина.
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