Жириновский вышел из себя из-за жительницы Подмосковья

Жириновский вышел из себя из-за жительницы Подмосковья
Владимир Жириновский. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик не стал церемониться с народом

В среду, 28 июля, Владимир Жириновский приехал в подмосковный город Истра, чтобы провести встречу со своими избирателями.

Во время общения с народом к политику подошла женщина, которая попросила сделать совместный снимок. Но Жириновский, по всей видимости, не был настроен на фотосессию.

Видео опубликовал Телеграм-канал Daily Storm. 

"Быстрее! Издалека", – отрезал Владимир Вольфович.

Радостная местная жительница с телефоном в руках пристроилась около руководителя партии ЛДПР. Однако из-за волнения женщина забыла, как включать камеру на устройстве. Неловкий инцидент вывел из себя и так чересчур эмоционального политика.

Стоящие рядом люди поспешили помочь разобраться с телефоном, но не успели. Спустя несколько секунд у Владимира Вольфовича сдали нервы. Он больше не захотел тратить свое время. Политик махнул рукой и удалился со словами Помогите ей, оставив представительницу прекрасного пола без селфи.

А вот мужчине повезло больше. Он успел сфотографироваться с Жириновским. Правда и в этом случае госдеятель не проявил дружелюбие.

Владимир Вольфович не разрешил горожанину подходить близко к себе. Он в достаточно резкой форме приказал ему соблюдать дистанцию. Становится ясно, что лидер либеральных демократов серьезно относится к вопросу о безопасности в период пандемии COVID-19.

Ранее стало известно о том, что Жириновский предложил исключить Украину из ООН из-за русского языка. 

Источник: Телеграм-канал Daily Storm ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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