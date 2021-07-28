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В среду, 28 июля, Владимир Жириновский приехал в подмосковный город Истра, чтобы провести встречу со своими избирателями.
Во время общения с народом к политику подошла женщина, которая попросила сделать совместный снимок. Но Жириновский, по всей видимости, не был настроен на фотосессию.
Видео опубликовал Телеграм-канал Daily Storm.
"Быстрее! Издалека", – отрезал Владимир Вольфович.
Радостная местная жительница с телефоном в руках пристроилась около руководителя партии ЛДПР. Однако из-за волнения женщина забыла, как включать камеру на устройстве. Неловкий инцидент вывел из себя и так чересчур эмоционального политика.
Стоящие рядом люди поспешили помочь разобраться с телефоном, но не успели. Спустя несколько секунд у Владимира Вольфовича сдали нервы. Он больше не захотел тратить свое время. Политик махнул рукой и удалился со словами Помогите ей, оставив представительницу прекрасного пола без селфи.
А вот мужчине повезло больше. Он успел сфотографироваться с Жириновским. Правда и в этом случае госдеятель не проявил дружелюбие.
Владимир Вольфович не разрешил горожанину подходить близко к себе. Он в достаточно резкой форме приказал ему соблюдать дистанцию. Становится ясно, что лидер либеральных демократов серьезно относится к вопросу о безопасности в период пандемии COVID-19.
Ранее стало известно о том, что Жириновский предложил исключить Украину из ООН из-за русского языка.
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