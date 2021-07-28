У родителей будет достаточно времени подготовить детей к учебе

В этом году президент России Владимир Путин предложил выплатить на школьников по 10 тыс рублей единовременно, чтобы у родителей была возможность собрать детей в учебные заведения. Планировалось, что средства семьи начнут получать с 16 августа. Однако глава РФ решил, что это слишком поздно.

Путин предложил выплачивать деньги уже со 2 августа, чтобы "не спеша подготовиться к учебному году".

Ранее в Минтруде пояснили, что подать заявление на выплату можно дистанционно и до конца октября. Деньги получат школьники от 6 до 18 лет. Главное условие – шесть лет должно исполнится до 1 сентября 2021 года.