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В этом году президент России Владимир Путин предложил выплатить на школьников по 10 тыс рублей единовременно, чтобы у родителей была возможность собрать детей в учебные заведения. Планировалось, что средства семьи начнут получать с 16 августа. Однако глава РФ решил, что это слишком поздно.
Путин предложил выплачивать деньги уже со 2 августа, чтобы "не спеша подготовиться к учебному году".
Ранее в Минтруде пояснили, что подать заявление на выплату можно дистанционно и до конца октября. Деньги получат школьники от 6 до 18 лет. Главное условие – шесть лет должно исполнится до 1 сентября 2021 года.
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