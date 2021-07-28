Почему глава ФЗНЦ Шугалей снова отправился в Африку

Почему глава ФЗНЦ Шугалей снова отправился в Африку
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ученый проводит очередное социологическое исследование

Как стало известно корреспонденту издания "Утро", российский социолог Максим Шугалей, который провел полтора года в ливийской тюрьме, в данный момент вновь находится на африканском континенте.

Наш корреспондент хотел обратиться к социологу за комментарием, однако его пресс-секретарь сообщила, что в данный момент ученый работает в Африке. Согласно ее информации, Максим Шугалей проводит очередное социологическое исследование, а на все вопросы готов ответить по возвращении.

Напомним, на днях Максим Шугалей рассказал, что США могут воспользоваться политическим кризисом в Тунисе, который в конечном итоге приведет к полной потере суверенитета. Возможно, именно эта североафриканская страна станет темой для нового исследования социолога.

Максим Шугалей – российский социолог, который был похищен в 2019 году, когда занимался научными исследованиями в Ливии и провел полтора года в заключении в подпольной тюрьме "Митига". После освобождения возглавил правозащитную организацию – Фонд защиты национальных ценностей. Сейчас он ведет активную общественную деятельность в России и за ее пределами.

Отдел информации

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