Помогут два простых действия

Существует большое количество хитростей, как повысить плодородность разных культур. Часто начинающие огородники задаются вопросом – что нужно сделать, чтобы увеличить урожай болгарского перца.

Ответ достаточно прост – провести пасынкование и прищипывание. При этом использовать какие-либо стимуляторы роста не потребуется.

Пасынкование

Дождитесь, когда на посадках начнут формироваться пасынки. Необходимо найти разветвление, на месте которого появился первый коронный бутон. Данную часть растения нужно срезать.

После удаления цветка культура пойдет в рост. Дело в том, что растению больше не придется тратить силы на лишние побеги.

Лучше всего оставить только один коронный бутон. С него вы соберете семена, которые будут использоваться в следующий урожайный сезон.

Здесь есть важный нюанс – пасынковать можно только высокорослые сорта болгарского перца.

Прищипывание

Увеличить урожайность перца также можно путем прищипывания. Удаление верхушки растения спровоцирует более активный рост боковых частей.

Не пугайтесь из-за того, что первые 10 дней после проведения процедуры перец будет развиваться медленно. Это – нормальная реакция культуры на проведенную вами манипуляцию. Зато в конечном итоге вы соберете в два раза больше плодов.

Ранее "Утро.ру" делилось советом, как правильно ухаживать за болгарским перцем. Так, например, одно из правил гласит – нежелательно размещать растение на грядке, на которой до этого росли картофель, помидоры или баклажаны. А лучшими соседями для перца считаются лук, чеснок, базилик и бархатцы.