Продолжают отдыхать: туристов не испугали пожары в Турции

Некоторых не смущал столб темного дыма, поднимающийся в небо

Аномальная жара стала причиной страшных лесных пожаров в Турции. Огонь начал подбираться к местным курортам. Однако далеко не всех отдыхающих напугало это стихийное бедствие.

Жительница подмосковного города Балашиха Анна Игнатова, на данный момент находящаяся в Турции, рассказала, что в пригороде Сиде в Анталье загорелась мусорная свалка.

Туристка из России показала запись, на которой видно, что некоторые отдыхающие продолжают наслаждаться времяпровождением на территории отеля. При этом их не смущает, что на заднем плане в небо поднимается столб темного дыма.

Однако далеко не все проявили равнодушие к происходящему. Многие все-таки начали собирать чемоданы для того, чтобы побыстрее отправиться домой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В Ростуризме посоветовали россиянам не покидать отелей, пишет РИА "Новости". 

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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