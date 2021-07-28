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Аномальная жара стала причиной страшных лесных пожаров в Турции. Огонь начал подбираться к местным курортам. Однако далеко не всех отдыхающих напугало это стихийное бедствие.
Жительница подмосковного города Балашиха Анна Игнатова, на данный момент находящаяся в Турции, рассказала, что в пригороде Сиде в Анталье загорелась мусорная свалка.
Туристка из России показала запись, на которой видно, что некоторые отдыхающие продолжают наслаждаться времяпровождением на территории отеля. При этом их не смущает, что на заднем плане в небо поднимается столб темного дыма.
Однако далеко не все проявили равнодушие к происходящему. Многие все-таки начали собирать чемоданы для того, чтобы побыстрее отправиться домой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Ростуризме посоветовали россиянам не покидать отелей, пишет РИА "Новости".
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