Кому нельзя есть фрукты: ответ врача

Иногда стоит сократить количество потребляемых яблок и бананов

Фрукты полезны для организма человека. Однако порой нельзя ими злоупотреблять. Об этом предупредила врач-диетолог Ксения Селезнева. 

Доктор подчеркнула в разговоре с "Вечерней Москвой", что во фруктах содержатся природные сахара, которые вредны определенным группам людей. Не налегать на яблоки и бананы стоит тем, у кого преддиабет или диабет второго типа. С осторожностью нужно относиться к этим продуктам людям с проблемами с ЖКТ – сырые фрукты лучше заменять на запеченные. Следить за количеством фруктов нужно и в рационе детей. 

Дневная норма фруктов равняется примерно 200-300 граммам в зависимости от того, ест ли человек еще что-то сладкое, уточняет телеканал "МИР24"

Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник
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