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Фрукты полезны для организма человека. Однако порой нельзя ими злоупотреблять. Об этом предупредила врач-диетолог Ксения Селезнева.
Доктор подчеркнула в разговоре с "Вечерней Москвой", что во фруктах содержатся природные сахара, которые вредны определенным группам людей. Не налегать на яблоки и бананы стоит тем, у кого преддиабет или диабет второго типа. С осторожностью нужно относиться к этим продуктам людям с проблемами с ЖКТ – сырые фрукты лучше заменять на запеченные. Следить за количеством фруктов нужно и в рационе детей.
Дневная норма фруктов равняется примерно 200-300 граммам в зависимости от того, ест ли человек еще что-то сладкое, уточняет телеканал "МИР24".
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