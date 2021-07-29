"Света в дичайшем восторге": в России посмеялись над подарком Байдена Тихановской – видео

"Света в дичайшем восторге": в России посмеялись над подарком Байдена Тихановской – видео
Джо Байден. Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
О реакции лидера белорусской оппозиции на знак внимания от президента США с сарказмом высказалась Скабеева

Накануне Светлана Тихановская, которая удостоилась приема на целых 10 минут у американского лидера Джо Байдена, раскрыла подробности встречи. В России прокомментировали реакцию беглого лидера оппозиции Белоруссии.

Часть видео с эмоциональным рассказом Тихановской показала телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале. Она с сарказмом отреагировала на восторг домохозяйки после того, как Байден вручил ей печеньки. Как сообщила Тихановская, выпечку лично из рук президента США она получила уже по завершении десятиминутного приема. Политик вернулся и вручил ей подарок.

"Байден подарил президенту Свете… коробку печенек!!! (Света в дичайшем восторге, фу какая безвкусица) Те самые печеньки с молекулами свободы и демократии перекочевали к белорусским оппозиционерам", – язвительно написала Скабеева.

Ранее в Сети появились мемы с печальным президентом Украины Владимиром Зеленским, который "загрустил" из-за того, что его опередила Тихановская. Как известно, глава Незалежной ожидает встречи с американским коллегой. Скабеева не упустила возможности и присоединилась, также опубликовав мем с украинским политиком.

Источник: Телеграм-канал Ольги Скабеевой ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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