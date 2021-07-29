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Накануне Светлана Тихановская, которая удостоилась приема на
целых 10 минут у американского лидера Джо Байдена, раскрыла подробности
встречи. В России прокомментировали реакцию беглого лидера оппозиции
Белоруссии.
Часть видео с эмоциональным рассказом Тихановской показала телеведущая и журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале. Она с сарказмом отреагировала на восторг домохозяйки после того, как Байден вручил ей печеньки. Как сообщила Тихановская, выпечку лично из рук президента США она получила уже по завершении десятиминутного приема. Политик вернулся и вручил ей подарок.
"Байден подарил президенту Свете… коробку печенек!!! (Света в дичайшем восторге, фу какая безвкусица) Те самые печеньки с молекулами свободы и демократии перекочевали к белорусским оппозиционерам", – язвительно написала Скабеева.
Ранее в Сети появились мемы с печальным президентом Украины Владимиром Зеленским, который "загрустил" из-за того, что его опередила Тихановская. Как известно, глава Незалежной ожидает встречи с американским коллегой. Скабеева не упустила возможности и присоединилась, также опубликовав мем с украинским политиком.
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