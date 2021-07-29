Досадная оплошность: Байден запутался в американских президентах

Досадная оплошность: Байден запутался в американских президентах
Джо Байден. Фото: Vote Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Политику сложно запомнить, кто правил до него

Лидер американцев Джо Байден давно стал героем мемов и анекдотических баек благодаря многократным ляпам, оговоркам и конфузам. Список публичных промахов американского главнокомандующего пополнился новым инцидентом. На этот раз Джозеф Байден запутался в своих предшественниках.

Неприятный случай произошел во время выступления главы страны в Пенсильвании. В своей речи президент США не сразу смог отличить 45-го главнокомандующего американцев Дональда Трампа от 44-го лидера Америки Барака Обамы.

В какой-то момент Байден объявил, что в 2009-м году президент Трамп попросил его навести порядок в автомобильной отрасли, которая находилась в глубоком кризисе, пишет РИА ФАН.

Надо отдать должное 78-летнему политику – он почти сразу понял, что опростоволосился, спутав Трампа с Обамой. Глава США на мгновение зажмурился, потом объявил, что оговорился – на самом деле, он имел в виду Обаму. Трансляцию вел канал C-Span.

"Надо лечить маразм", "У старичка Джо в голове уже все перемешалось. Скоро забудет, кто он такой и что здесь делает", "Вы совсем плохи. И очень тяжело видеть это издевательство", "Перепутал не в первый и не в последний раз", "Подальше от него держите "чемодан" с красной кнопкой!" – пишут пользователи интернет-пространства.

Стоит отметить, что Байден частенько совершает такие промахи. Недавно он запутался в черногорских политиках.

Источник: C-Span ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость279887
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Вылечите сначала своего Путина. От воровства например
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