Политику сложно запомнить, кто правил до него

Лидер американцев Джо Байден давно стал героем мемов и анекдотических баек благодаря многократным ляпам, оговоркам и конфузам. Список публичных промахов американского главнокомандующего пополнился новым инцидентом. На этот раз Джозеф Байден запутался в своих предшественниках.



Неприятный случай произошел во время выступления главы страны в Пенсильвании. В своей речи президент США не сразу смог отличить 45-го главнокомандующего американцев Дональда Трампа от 44-го лидера Америки Барака Обамы.

В какой-то момент Байден объявил, что в 2009-м году президент Трамп попросил его навести порядок в автомобильной отрасли, которая находилась в глубоком кризисе, пишет РИА ФАН.

Надо отдать должное 78-летнему политику – он почти сразу понял, что опростоволосился, спутав Трампа с Обамой. Глава США на мгновение зажмурился, потом объявил, что оговорился – на самом деле, он имел в виду Обаму. Трансляцию вел канал C-Span.

"Надо лечить маразм", "У старичка Джо в голове уже все перемешалось. Скоро забудет, кто он такой и что здесь делает", "Вы совсем плохи. И очень тяжело видеть это издевательство", "Перепутал не в первый и не в последний раз", "Подальше от него держите "чемодан" с красной кнопкой!" – пишут пользователи интернет-пространства.

Стоит отметить, что Байден частенько совершает такие промахи. Недавно он запутался в черногорских политиках.