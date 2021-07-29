Появились подробности госпитализации сына Смоктуновского в психбольницу

Появились подробности госпитализации сына Смоктуновского в психбольницу
Кадр из фильма "Маленькие трагедии" (1979)
Мужчина жаловался на спутанное сознание

Наследник именитого актера Иннокентия Смоктуновского Филипп был госпитализирован в психиатрическую клинику. 

Как пишет телеканал "360", изначально Филипп Иннокентьевич жаловался родным на спутанное сознание, а после и вовсе перестал есть, принимать ванную и пить. Забившие тревогу родственники вызвали врачей. Специалисты и приняли решение, что Смоктуновскому-младшему нужна помощь медиков. Сейчас он находится в психиатрической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева.

Других подробностей о его состоянии пока нет. 

Напомним, что единственный сын звезды картины "Берегись автомобиля" сначала хотел пойти по стопам звездного отца. Он даже поступил в известную "Щуку", но так и не смог окончить училище. Но это не помешало Филиппу Смоктуновскому сняться в нескольких известных фильмах. Например, в "Мертвых душах" или "Маленьких трагедиях". 

Последние годы наследник актера почти не выходил в свет и предпочитал вести затворнический образ жизни. По некоторым данным, из-за душевных терзаний и неудачной карьеры Смоктуновский-младший начал злоупотреблять алкоголем. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость281390
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Папаша тоже был чудаковатый.
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