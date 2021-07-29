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В самом разгаре сезон арбузов и дынь. Однако от последней лучше отказаться, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Все дело в том, что дыня достаточно сложный для переваривания продукт. Специалисты не рекомендуют есть ее натощак или сразу после приема пищи, потому что это может стать причиной недомогания.
Нельзя есть дыню тем, у кого обострен гастрит, острый панкреатит, язва или холецистит. Учитывая тот факт, что иногда овощ может действовать как мягкое слабительное, он может усугубить ситуацию, пишет телеканал "360".
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