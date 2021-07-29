Сладкое лакомство может быть опасно для некоторых категорий людей

В самом разгаре сезон арбузов и дынь. Однако от последней лучше отказаться, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Все дело в том, что дыня достаточно сложный для переваривания продукт. Специалисты не рекомендуют есть ее натощак или сразу после приема пищи, потому что это может стать причиной недомогания.

Нельзя есть дыню тем, у кого обострен гастрит, острый панкреатит, язва или холецистит. Учитывая тот факт, что иногда овощ может действовать как мягкое слабительное, он может усугубить ситуацию, пишет телеканал "360".

Ранее специалисты рассказали, кому нельзя есть фрукты.